Пентагон заключил контракт на $1 млрд на постройку двух фрегатов

Американская компания Marinette Marine Corp. получила от Минобороны США контракт на $1,04 млрд на проектирование и строительство двух фрегатов класса Constellation (FFG 66 и FFG 67) с управляемым ракетным вооружением.

Американская компания Marinette Marine Corp. получила от Минобороны США контракт на $1,04 млрд на проектирование и строительство двух фрегатов класса Constellation (FFG 66 и FFG 67) с управляемым ракетным вооружением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении Пентагона.

Работы будут выполняться в штатах Висконсин, Нью-Джерси, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Йорк, Огайо, Северная Каролина, Мэриленд, Джорджия и должны быть завершены к апрелю 2030 года.

Фрегаты Constellation относятся к типу малых боевых надводных кораблей нового поколения. Планируется, что они будут использоваться для борьбы с кораблями, подводными лодками и осуществлять радиоэлектронное противодействие.

Их вооружение составят крылатые, противокорабельные и управляемые ракеты, запускаемые, в том числе из установок вертикального пуска, автоматические пушки, комплексы радиоэлектронной борьбы и т. д. Фрегаты способны нести на борту вертолеты, беспилотники, а также быстроходные жесткокорпусные надувные лодки. Экипаж фрегата Constellation - до 200 человек.