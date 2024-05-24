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Пентагон заключил контракт на $1 млрд на постройку двух фрегатов

Пентагон заключил контракт на $1 млрд на постройку двух фрегатов Американская компания Marinette Marine Corp. получила от Минобороны США контракт на $1,04 млрд на проектирование и строительство двух фрегатов класса Constellation (FFG 66 и FFG 67) с управляемым ракетным вооружением.
Другие страны
24 мая 2024 г. 05:08
Пентагон заключил контракт на $1 млрд на постройку двух фрегатов

Американская компания Marinette Marine Corp. получила от Минобороны США контракт на $1,04 млрд на проектирование и строительство двух фрегатов класса Constellation (FFG 66 и FFG 67) с управляемым ракетным вооружением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении Пентагона.

Работы будут выполняться в штатах Висконсин, Нью-Джерси, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Йорк, Огайо, Северная Каролина, Мэриленд, Джорджия и должны быть завершены к апрелю 2030 года.

Фрегаты Constellation относятся к типу малых боевых надводных кораблей нового поколения. Планируется, что они будут использоваться для борьбы с кораблями, подводными лодками и осуществлять радиоэлектронное противодействие.

Их вооружение составят крылатые, противокорабельные и управляемые ракеты, запускаемые, в том числе из установок вертикального пуска, автоматические пушки, комплексы радиоэлектронной борьбы и т. д. Фрегаты способны нести на борту вертолеты, беспилотники, а также быстроходные жесткокорпусные надувные лодки. Экипаж фрегата Constellation - до 200 человек.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon raket freqatlarının tikintisi üçün 1 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

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