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Пентагон: Военные США не будут принимать участие в боевых действиях в Украине

Пентагон: Военные США не будут принимать участие в боевых действиях в Украине Американские военные не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на Украине.
Другие страны
28 января 2022 г. 23:39
Пентагон: Военные США не будут принимать участие в боевых действиях в Украине

Американские военные не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне.

"Президент (США Джо Байден) ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части в Украину в целях проведения боевых операций", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли военные в случае необходимости быть задействованы в эвакуации американцев из Киева. "Я не хочу делать предположения… Я скажу, что мы готовы к целому спектру вариантов и деятельности. Мы всегда так делаем... Будьте уверены, какую задачу бы ни поставили перед ВС США, мы будем готовы ее выполнять", - добавил Остин.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: ABŞ Ukraynada hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyəcək

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