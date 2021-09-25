Пентагон: Военные контакты с Россией ограничены по политическим мотивам

Военные контакты между Соединенными Штатами и Россией по-прежнему ограничены по политическим причинам, но общение не прерывается.
"Как вы знаете, Минобороны приостановило военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам из-за агрессивных действий России в Украине, - сказал он, комментируя недавнее заявление председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли относительно возможного расширения военных контактов между двумя странами. - Я уверен, что генерал Милли хорошо понимает, что это за ограничения".
При этом Кирби подчеркнул, что военные двух стран продолжают общаться, чтобы избежать "недопонимания или для урегулирования конфликтных ситуаций", например в Сирии.