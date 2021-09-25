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Пентагон: Военные контакты с Россией ограничены по политическим мотивам

Пентагон: Военные контакты с Россией ограничены по политическим мотивам Военные контакты между Соединенными Штатами и Россией по-прежнему ограничены по политическим причинам, но общение не прерывается.
Другие страны
25 сентября 2021 г. 05:56
Пентагон: Военные контакты с Россией ограничены по политическим мотивам
Джон Кирби

Военные контакты между Соединенными Штатами и Россией по-прежнему ограничены по политическим причинам, но общение не прерывается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Как вы знаете, Минобороны приостановило военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам из-за агрессивных действий России в Украине, - сказал он, комментируя недавнее заявление председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли относительно возможного расширения военных контактов между двумя странами. - Я уверен, что генерал Милли хорошо понимает, что это за ограничения".

При этом Кирби подчеркнул, что военные двух стран продолжают общаться, чтобы избежать "недопонимания или для урегулирования конфликтных ситуаций", например в Сирии.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: “Rusiya ilə hərbi təmaslar siyasi səbəblərdən məhduddur”

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