Пентагон: Военные контакты с Россией ограничены по политическим мотивам

Военные контакты между Соединенными Штатами и Россией по-прежнему ограничены по политическим причинам, но общение не прерывается.

Военные контакты между Соединенными Штатами и Россией по-прежнему ограничены по политическим причинам, но общение не прерывается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Как вы знаете, Минобороны приостановило военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам из-за агрессивных действий России в Украине, - сказал он, комментируя недавнее заявление председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли относительно возможного расширения военных контактов между двумя странами. - Я уверен, что генерал Милли хорошо понимает, что это за ограничения".

При этом Кирби подчеркнул, что военные двух стран продолжают общаться, чтобы избежать "недопонимания или для урегулирования конфликтных ситуаций", например в Сирии.