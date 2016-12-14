Пентагон: в Сирии убиты организаторы терактов в Париже

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны США утверждает, что в Сирии убиты два предполагаемых организатора серии терактов в Париже в ноябре прошлого года, в результате которых пострадали 130 гражданских.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС.

Ведомство сообщает, что подозреваемые погибли 4 декабря в результате авиаудара, нанесенного ВВС США. Согласно данным Пентагона, речь идет о Салахе Гурма и Самми Джеду, которые состоят в рядах террористической организации "Исламское Государство", известной как ИГ.

Также вместе с ними был ликвидирован еще один член группировки, которого считают ответственного за организацию теракта в Брюсселе в прошлом году.

В заявлении ведомства уточняется, что все трое убитых планировали новые нападения в странах Запада. Никаких подробностей об этих планах Пентагон не привел. Отметим, что Салах Гурма и Самми Джеду ранее не упоминались в числе возможных организаторов нападений во французской столице. Считалось, что за ними стоят Салах Абдеслам, Мухаммед Абрини и Абдельхамид Абауд.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Париже террористы совершили серию взрывов и нападений на мирных жителей. В результате теракта во Франции погибли 130 человек и еще несколько сотен были ранены.

Ответственность за теракт на себя взяло "Исламское Государство", а вскоре и за нападение на мирных жителей в Брюсселе и Ницце (теракт на набережной в 2016 году).