Пентагон: усилия НАТО в отношении КНДР принимаются в дипломатическом поле

Баку. 9 ноября. REPORT/ Все усилия НАТО по решению ракетной и ядерной программ КНДР предпринимаются в дипломатическом поле и в соответствии с международным законодательством. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис по итогам встречи глав военных ведомств НАТО, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы провели анализ угрозы со стороны КНДР, с целью принятия трезвых мер экономического и дипломатического давления. Все действия в адрес КНДР находятся в рамках соответствующих резолюций СБ ООН", - сказал Мэттис.

Глава Пентагона также заявил что "для ракет КНДР европейские столицы находятся ближе к Пхеньяну, чем Вашингтон", хотя в нынешнем росте напряженности между США и КНДР европейские страны участия не принимают.

"НАТО - это ядерный союз и для нас естественно вести дискуссию об этом с нашими ближайшими союзниками", - сказал он.