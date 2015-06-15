​Пентагон: США планируют завершить поставки бронетехники в Узбекистан в ближайшее время

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Американские вооруженные силы планируют завершить в ближайшее время поставки Узбекистану бронетехники, включающие в основном машины с усиленной противоминной защитой.

Как сообщает Report, об этом в воскресенье сообщила ТАСС представитель министерства обороны США.

Она отметила что, передача Ташкенту данной военной техники "началась в декабре прошлого года". "Мы рассчитываем, что поставки вскоре завершатся", - сказала сотрудница Пентагона, не называя точных сроков. Она также напомнила, что сами эти бронемашины передаются центральноазиатской республике безвозмездно.