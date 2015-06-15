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    ​Пентагон: США планируют завершить поставки бронетехники в Узбекистан в ближайшее время

    Представитель министерства обороны США: Мы рассчитываем, что поставки вскоре завершатся

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Американские вооруженные силы планируют завершить в ближайшее время поставки Узбекистану бронетехники, включающие в основном машины с усиленной противоминной защитой.

    Как сообщает Report, об этом в воскресенье сообщила ТАСС представитель министерства обороны США.

    Она отметила что, передача Ташкенту данной военной техники "началась в декабре прошлого года". "Мы рассчитываем, что поставки вскоре завершатся", - сказала сотрудница Пентагона, не называя точных сроков. Она также напомнила, что сами эти бронемашины передаются центральноазиатской республике безвозмездно.

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