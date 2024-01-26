Пентагон: Переговоры военных США и Ирака не коснутся вывода американских войск

Предстоящие переговоры американских и иракских военных не будут касаться "вывода войск США из Ирака".

Предстоящие переговоры американских и иракских военных не будут касаться "вывода войск США из Ирака".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, заседания рабочих групп Высшей военной комиссии США и Ирака "не станут переговорами о выводе американских войск из Ирака". "Речь на них будет идти о будущем двустороннего сотрудничества США и Ирака", - отметила Сингх, подчеркнув, что на встречах будет обсуждаться борьба с террористической группировкой "Исламское государство", оперативные требования и уровень оснащенности ВС Ирака.

При этом на уточняющий вопрос о том, будет ли численность американских вооруженных сил в Ираке обсуждаться на этих встречах, Сингх ответила утвердительно. "Это, несомненно, будет частью дискуссий по мере их продвижения", - заявила она, подчеркнув, что "угроза со стороны ИГ претерпела изменения". "Но существуют некоторые условия и факторы, наличие которых необходимо как США, так и Ираку для того, чтобы обеспечить долговременное поражение ИГ. Именно этим будет заниматься рабочая группа", - подчеркнула представитель Пентагона.