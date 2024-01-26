О нас

Пентагон: Переговоры военных США и Ирака не коснутся вывода американских войск

Пентагон: Переговоры военных США и Ирака не коснутся вывода американских войск Предстоящие переговоры американских и иракских военных не будут касаться "вывода войск США из Ирака".
Другие страны
26 января 2024 г. 00:33
Пентагон: Переговоры военных США и Ирака не коснутся вывода американских войск

Предстоящие переговоры американских и иракских военных не будут касаться "вывода войск США из Ирака".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, заседания рабочих групп Высшей военной комиссии США и Ирака "не станут переговорами о выводе американских войск из Ирака". "Речь на них будет идти о будущем двустороннего сотрудничества США и Ирака", - отметила Сингх, подчеркнув, что на встречах будет обсуждаться борьба с террористической группировкой "Исламское государство", оперативные требования и уровень оснащенности ВС Ирака.

При этом на уточняющий вопрос о том, будет ли численность американских вооруженных сил в Ираке обсуждаться на этих встречах, Сингх ответила утвердительно. "Это, несомненно, будет частью дискуссий по мере их продвижения", - заявила она, подчеркнув, что "угроза со стороны ИГ претерпела изменения". "Но существуют некоторые условия и факторы, наличие которых необходимо как США, так и Ираку для того, чтобы обеспечить долговременное поражение ИГ. Именно этим будет заниматься рабочая группа", - подчеркнула представитель Пентагона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi