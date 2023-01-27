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Пентагон опроверг данные об отказе от размещения в Японии ракет средней дальности

Пентагон опроверг данные об отказе от размещения в Японии ракет средней дальности Министерство обороны США опровергло сведения об отказе Вашингтона от размещения на территории Японии американских ракет средней дальности.
Другие страны
27 января 2023 г. 00:23
Пентагон опроверг данные об отказе от размещения в Японии ракет средней дальности

Министерство обороны США опровергло сведения об отказе Вашингтона от размещения на территории Японии американских ракет средней дальности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Я видела сообщения о том, что у министерства нет планов разворачивать в Японии средства, дальность которых превышает 500 км. Я бы оспорила эти сообщения. Умозаключения прессы относительно ракет средней дальности, о которых вы спросили, являются неверными", - заявила она на регулярном брифинге для журналистов.

Сингх отказалась давать уточнения по этому вопросу.

Ранее газета Yomiuri сообщала, что США отказались от планов размещения ракет средней дальности на территории Японии, поскольку считают достаточным сдерживание Китая в связи с намерением Токио получить контратакующий потенциал благодаря размещению крылатых ракет Tomahawk и увеличению дальности имеющихся ракет Type 12.

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