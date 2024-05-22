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Израильтяне смогут вернуться в ряд районов Западного берега реки Иордан

Израильтяне смогут вернуться в ряд районов Западного берега реки Иордан Израильтянам разрешили возвращаться в несколько районов Западного берега реки Иордан.
Другие страны
22 мая 2024 г. 22:03
Израильтяне смогут вернуться в ряд районов Западного берега реки Иордан

Израильтянам разрешили возвращаться в несколько районов Западного берега реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в соответствующем распоряжении министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Как пишет издание, израильтяне теперь могут возвращаться в несколько районов северной части Западного берега реки Иордан, куда им ранее был запрещен доступ после эвакуации в 2005 году местных еврейских поселений.

До сих пор территория эвакуированных 19 годами ранее поселений была закрытой военной зоной.

"Еврейский контроль над Иудеей и Самарией гарантирует безопасность, и выполнение закона об отмене размежевания приведет к развитию поселенчества и обеспечит безопасность жителей региона", - сказал Галант.

Как отмечает The Times of Israel, отмена запрета на въезд израильтянам в ранее закрытые районы Западного берега не означает возобновления строительства там поселений. Эта деятельность по-прежнему остается запрещенной, и получение разрешений на возведение там жилья может занять еще долгие годы. Вместе с тем, замечает издание, это не помешает строительству незаконных еврейских форпостов на территориях Западного берега.

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