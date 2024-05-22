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В Эквадоре расследуются восемь дел об убийствах в период ЧП

В Эквадоре расследуются восемь дел об убийствах в период ЧП В Эквадоре расследуются 8 дел об убийствах в период ЧП.
Другие страны
22 мая 2024 г. 23:18
В Эквадоре расследуются восемь дел об убийствах в период ЧП

В Эквадоре расследуются восемь дел об убийствах в период ЧП.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные источники.

По данным издания, генеральная прокуратура Эквадора расследует восемь случаев внесудебной казни, которые, как сообщается, имели место в период последнего чрезвычайного положения (ЧП) с января по апрель в стране, объявленного президентом Даниэлем Нобоа на фоне роста насилия, в котором власти обвиняют банды наркоторговцев.

Дела заведены на основании показаний задержанных, местных правозащитников и семей жертв.

Отметим, что в период чрезвычайного положения тысячи военнослужащих были мобилизованы на улицах и в тюрьмах страны, было произведено более 18 000 арестов.

По официальным данным, Генеральная прокуратура Эквадора также расследует 48 заявлений о пытках и 67 случаев превышения должностных полномочий.

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