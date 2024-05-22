В Эквадоре расследуются восемь дел об убийствах в период ЧП

В Эквадоре расследуются 8 дел об убийствах в период ЧП.

В Эквадоре расследуются восемь дел об убийствах в период ЧП.

Как передает Report , об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные источники.

По данным издания, генеральная прокуратура Эквадора расследует восемь случаев внесудебной казни, которые, как сообщается, имели место в период последнего чрезвычайного положения (ЧП) с января по апрель в стране, объявленного президентом Даниэлем Нобоа на фоне роста насилия, в котором власти обвиняют банды наркоторговцев.

Дела заведены на основании показаний задержанных, местных правозащитников и семей жертв.

Отметим, что в период чрезвычайного положения тысячи военнослужащих были мобилизованы на улицах и в тюрьмах страны, было произведено более 18 000 арестов.

По официальным данным, Генеральная прокуратура Эквадора также расследует 48 заявлений о пытках и 67 случаев превышения должностных полномочий.