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Страны "Веймарского треугольника" окажут помощь Молдове в сфере безопасности

Страны "Веймарского треугольника" окажут помощь Молдове в сфере безопасности Страны "Веймарского треугольника" (Германия, Польша, Франция) договорились оказать помощь Молдавии в укреплении ее безопасности и обороноспособности.
Другие страны
22 мая 2024 г. 22:27
Страны Веймарского треугольника окажут помощь Молдове в сфере безопасности

Страны "Веймарского треугольника" (Германия, Польша, Франция) договорились оказать помощь Молдове в укреплении ее безопасности и обороноспособности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

В ведомстве отметили, что эти страны окажут финансовую поддержку Молдове в целях стимулирования ее экономического развития и процесса ее вступления в ЕС.

"Договорились укреплять безопасность и оборону Молдовы и ее способность противостоять иностранному вмешательству, а также продвигать необходимые реформы, опираясь, в частности, на результаты состоявшейся 17 мая в Париже встрече, посвященной вопросам безопасности", - сообщается в заявлении.

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