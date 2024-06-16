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Инаугурация президента ЮАР состоится 19 июня

Инаугурация президента ЮАР состоится 19 июня Торжественная церемония вступления Сирила Рамапосы в должность президента ЮАР в рамках его второго срока состоится 19 июня.
Другие страны
16 июня 2024 г. 01:47
Инаугурация президента ЮАР состоится 19 июня

Торжественная церемония вступления Сирила Рамапосы в должность президента ЮАР в рамках его второго срока состоится 19 июня.

Как передает Report, об этом сообщила администрация президента республики.

"В столице ЮАР Претории в среду, 19 июня состоится инаугурация президента Рамапосы, - говорится в коммюнике. - Торжественная церемония пройдет на территории Union Buildings и начнется в 11:00 по местному времени (13:00 по бакинскому времени). Рамапоса даст президентскую присягу перед главным судьей ЮАР Раймондом Зондо".

14 июня нижняя палата парламента ЮАР переизбрала действующего президента страны и лидера партии Африканский национальный конгресс (АНК) Рамапосу на пост главы государства на очередное пятилетие.

Рамапоса вступил в должность главы государства в феврале 2018 года после отставки Джейкоба Зумы, который был обвинен в коррупции. В мае 2019 года в ЮАР состоялись всеобщие выборы, на которых победил АНК, после чего Рамапоса был избран президентом ЮАР.

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