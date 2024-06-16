Учебный корабль Венесуэлы прибыл в город Сантьяго-де-Куба

Учебный корабль "Симон Боливар" Военно-морского флота Венесуэлы прибыл в кубинский город Сантяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.

Учебный корабль "Симон Боливар" Военно-морского флота Венесуэлы прибыл в кубинский город Сантяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.

Как передает Report со ссылкой на газету Granma , парусник, который называют также "Посол без границ", был встречен в порту Сантьяго-де-Куба 21 залпом в знак приветствия. "Симон Боливар" посещает Кубу уже в третий раз. Корабль с 173 моряками встретили в порту представители кубинских властей, Революционных вооруженных сил Кубы, посольства Венесуэлы в республике и губернатор одноименной провинции Мануэль Фалькон Эрнандес.

Визит парусника на Кубу продлится до 19 июня. 16-18 июня он будет открыт для посещения публики.