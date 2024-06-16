О нас

Учебный корабль Венесуэлы прибыл в город Сантьяго-де-Куба

Учебный корабль Венесуэлы прибыл в город Сантьяго-де-Куба Учебный корабль "Симон Боливар" Военно-морского флота Венесуэлы прибыл в кубинский город Сантяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.
Другие страны
16 июня 2024 г. 00:26
Учебный корабль Венесуэлы прибыл в город Сантьяго-де-Куба

Учебный корабль "Симон Боливар" Военно-морского флота Венесуэлы прибыл в кубинский город Сантяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.

Как передает Report со ссылкой на газету Granma, парусник, который называют также "Посол без границ", был встречен в порту Сантьяго-де-Куба 21 залпом в знак приветствия. "Симон Боливар" посещает Кубу уже в третий раз. Корабль с 173 моряками встретили в порту представители кубинских властей, Революционных вооруженных сил Кубы, посольства Венесуэлы в республике и губернатор одноименной провинции Мануэль Фалькон Эрнандес.

Визит парусника на Кубу продлится до 19 июня. 16-18 июня он будет открыт для посещения публики.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi