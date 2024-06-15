Зеленский: Убежден, наступит день, когда Украина и Грузия станут частью ЕС - вместе и навсегда

В ходе Глобального саммита мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили.

В ходе Глобального саммита мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Я убежден, что наступит день, когда Украина и Грузия станут частью Европейского союза – вместе и навсегда", - отметил он.

Как отмечает Зеленский, на встрече обсуждались двустороннее сотрудничество и вызовы безопасности, стоящие перед двумя странами.

"Я рассказал президенту Зурабишвили о российском воздушном терроре против энергетического сектора Украины. Наша страна прилагает все усилия для восстановления энергетики. Я поблагодарил президента Грузии за поддержку и участие в саммите мира, который очень важен для нас. Мы – вместе", - написал Зеленский.

Как отмечают грузинские СМИ, это первые прямые переговоры лидеров двух государств с начала войны между Россией и Украиной. Зурабишвили, которая резко критиковала правительство "Грузинской мечты" за недостаточную поддержку Киева, за два последних года несколько раз беседовала с Зеленским по телефону и пересекалась на полях международных форумов, но прямых встреч не было.

По сообщению администрации Зурабишвили, во встрече также участвовали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава администрации Зеленского Андрей Ермарк и вице-премьер страны Юлия Свириденко.