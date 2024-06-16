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В Китае два человека выжили после попадания молнии

В Китае два человека выжили после попадания молнии В Китае два человека выжили после прямого попадания молнии. Момент удара молнии запечатлели камеры видеонаблюдения.
Другие страны
16 июня 2024 г. 02:22
В Китае два человека выжили после попадания молнии

В Китае два человека выжили после прямого попадания молнии. Момент удара молнии запечатлели камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал CCTV.

На кадрах видно, как двое пострадавших идут под зонтами на вокзале в Цзиньчжоу. Непосредственно перед инцидентом шел проливной ливень, поэтому вся брусчатка была покрыта водой. В момент удара молния разветвилась и ударила в их зонтики после чего мужчины упали, но сразу же попытались встать.

Обоих доставили в больницу для оказания экстренной помощи. Один из пострадавших отделался царапинами, другой был госпитализирован. Жизни обоих вне опасности.

Спасатели рекомендуют не трогать металлические предметы по время грозы и помнить, что зонтик не защищает от молнии. Также следует воздержаться от купания во время грозы.

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