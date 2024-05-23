В "Атлетико" грядет перестройка командного состава

Мадридский "Атлетико" летом намерен устроить перестройку в команде в целях комплектования состава на долгосрочную перспективу.

Мадридский "Атлетико" летом намерен устроить перестройку в команде в целях комплектования состава на долгосрочную перспективу.

Как передает Report , об этом сообщает Cadena Ser.

Согласно информации, недавно состоялась встреча руководителей команды, на которой было принято решение существенно обновить состав, расставшись с футболистами, которые не входят в планы Диего Симеоне либо находятся не в лучшей форме.

При этом, по информации источника, команда намерена сохранить в составе следующих игроков: голкипера Яна Облака, защитников Науэля Молину, Хосе Марию Хименеса, полузащитников Родриго Де Пауля, Маркоса Льоренте, Коке, Артура Вермерена, Пабло Барриоса, нападающих Родриго Рикельме, Самуэла Лино, Антуана Гризманна.

Напомним, что "Атлетико" находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Ла Лиги за один матч до завершения сезона. В активе команды Диего Симеоне 73 очка. Мадридский клуб остановился в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив место в полуфинале дортмундской «Боруссии».