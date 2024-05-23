Борьба Новой Каледонии против французского неоколониализма освещается в африканской прессе

Предложенные в нижней палате французского парламента избирательные реформы призваны расширить электорат Новой Каледонии на провинциальных выборах, однако на самом деле этот шаг лишь усиливает влияние Парижа на бывшую колонию и противоречит праву местного

Предложенные в нижней палате французского парламента избирательные реформы призваны расширить электорат Новой Каледонии на провинциальных выборах, однако на самом деле этот шаг лишь усиливает влияние Парижа на бывшую колонию и противоречит праву местного населения на самоопределение.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикациях нигерийского писателя-блогера Мухаммеда Т.Абиоду на ряде авторитетных сайтов ( freedomonline.com.ng , thestar.ng , peoplesdailyng.com , metrowatchxtra.com , gwg.ng , thenewsguru.com , newsexpressngr.com , theeagleonline.com.ng ) в статье под названием "Новая Каледония против французского неоколониализма".



По условиям Нумейского соглашения, подписанного между Францией и Новой Каледонией в 1998 году, право голоса в местном парламенте имели только жители острова, проживавшие здесь до 1998 года, и их потомки.

Предлагаемые реформы угрожают изменить эту ситуацию, говорится в статье, и являются ярким примером того, как Париж продолжает свою неоколониальную программу:



"Если понаблюдать за французскими СМИ, то, конечно, ничего из этого не встретить. По словам министра внутренних дел Франции, жестокие восстания против предлагаемых избирательных реформ полностью являются результатом влияния Азербайджана. Страна Южного Кавказа недавно вступила в Крупнейший публичный спор с Парижем по поводу дипломатической и военной поддержки Францией Армении. Франция, в отличие от Азербайджана, является постоянным членом Совета Безопасности ООН, обладает ядерным оружием и входит в десятку крупнейших экономик мира.

Это также не является оправданием влияния, которое Франция продолжает оказывать на Новую Каледонию. Нам следует уделять больше внимания этим реалиям и не поддаваться на обман провокационной тактики Франции. Международное сообщество должно пойти дальше и поддержать стремление Новой Каледонии к самоопределению и решить проблему сохраняющегося социально-экономического неравенства, вытекающего из ее колониальной истории".



Отмечается, что канаки являются коренными жителями Новой Каледонии и сталкиваются с систематической дискриминацией и маргинализацией с момента аннексии страны Францией в 1853 году. Экономические выгоды от богатых природных ресурсов острова, особенно никеля, в значительной степени монополизированы французскими и международными корпорациями.

По данным Politico, это маленькое островное государство владеет около 30 процентов мировых запасов никеля. Никель является важным материалом при производстве аккумуляторов для электромобилей.



Говорят, что Новая Каледония должна быть гораздо более процветающей, чем сейчас, но канакское население продолжает страдать от последствий колониализма. Многие канаки живут в некачественном жилье и сталкиваются с плохими жилищными условиями. Наблюдается неравномерное распределение доходов, низкий уровень образования.

"Паразитирующая и экстрактивная практика французов подпитывает социальную напряженность. Это жизненная сила, подпитывающая движение за независимость острова. Стремление к независимости в Новой Каледонии проистекает из желания исправить историческую несправедливость и определить политическое и экономическое самоопределение. Независимость движения, возглавляемого канаками, приведет к большему социальному и экономическому равенству. Это основная причина, почему оно широко распространено среди молодого поколения, которое видит в нем способ лидерства. Еще один пример того, как колониальное мышление сохраняется в современной Франции.



Нет оправдания насилию, свидетелями которого мы стали на прошлой неделе. Моральный долг народа Новой Каледонии - построить светлое будущее. В частности, Движение неприсоединения, которое привержено защите малых стран и противодействию негативным последствиям колониализма, неоколониализма и расизма, должно громко и ясно заявить о своей позиции по этому вопросу.

Эта поддержка должна включать решение проблемы экономического неравенства и обеспечение того, чтобы голос канакского народа находился в авангарде любого политического процесса. Поддерживая Новую Каледонию, мировое сообщество может помочь устранить пережитки колониализма и способствовать справедливости и равенству. Это также должно помочь развеять их опасения по поводу стабильности после эмансипации.



В целом, движение за независимость Новой Каледонии - это не просто местная проблема, а часть более широкой борьбы с затянувшимися последствиями колониализма. Для международного сообщества очень важно поддержать свободу Новой Каледонии от внешнего манипулирования и ее стремление восстановить историческую несправедливость", - подчеркивается в публикации.