Нетаньяху пообещал борьбу до ликвидации ХАМАС после видео похищения женщин-военнослужащих

Израиль будет продолжать борьбу до ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС и приложит всевозможные усилия для освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.

Израиль будет продолжать борьбу до ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС и приложит всевозможные усилия для освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Нетаньяху пообещал продолжать после показа по израильскому ТВ ранее не публиковавшегося трехминутного видео захвата пяти израильских женщин-военнослужащих палестинскими радикалами 7 октября 2023 года.

"Я потрясен видеозаписью похищения женщин-дозорных. Мы продолжим делать все, чтобы вернуть их домой", - написал премьер в соцсети X. "Жестокость террористов ХАМАС только укрепляет мою решимость бороться изо всех сил до ликвидации ХАМАС, чтобы гарантировать, что то, что мы увидели сегодня, никогда больше не повторится", - добавил Нетаньяху.

В свою очередь президент Израиля Ицхак Герцог призвал мировое сообщество обратить внимание на факт жестокого обращения с женщинами и содействовать в возвращении 128 заложников на родину.

"На этом видео запечатлены душераздирающие моменты 7 октября, когда пять молодых женщин-солдат с наблюдательного поста, защищающего города и кибуцы на юге Израиля, были избиты, затем им угрожали изнасилованием и жестоко взяли в заложники террористы ХАМАС из сектора Газа", - заявил Герцог, комментируя видеоролик.