Джейк Салливан: США будут жестко реагировать на заявления об их причастности к гибели Раиси

Вашингтон будет жестко реагировать в случае попыток Тегерана обвинить его в причастности к катастрофе вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту.

Вашингтон будет жестко реагировать в случае попыток Тегерана обвинить его в причастности к катастрофе вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту.

Как передает Report, с таким заявлением выступил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Все, что я могу сказать, это то, что мы не имеем к этому никакого отношения", - сообщил он, коснувшись соответствующего вопроса на брифинге для журналистов. "Если на том или ином этапе Иран попытается возложить на нас ответственность за какую-либо причастность к этому, мы будем отвергать это крайне жестко, прямо и демонстративно", - подчеркнул помощник американского лидера.