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Израильские истребители атаковали военные объекты "Хезболлах" в ответ на запуск БПЛА

Израильские истребители атаковали военные объекты "Хезболлах" в ответ на запуск БПЛА Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" в ответ на запуск начиненного взрывчаткой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в сторону израильской территории.
Другие страны
22 мая 2024 г. 22:56
Израильские истребители атаковали военные объекты Хезболлах в ответ на запуск БПЛА

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" в ответ на запуск начиненного взрывчаткой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в сторону израильской территории.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Сегодня вечером начиненный взрывчаткой БПЛА прилетел с территории Ливана на север Израиля и упал в районе Бейт-Гилель. О пострадавших и разрушениях не сообщается", - говорится в заявлении.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по двум пусковым установкам "Хезболлах" и террористическим объектам в районах Марвахин, Айта-эш-Шаб и Раб-эт-Талатин на юге Ливана", - добавили в армейской пресс-службе.

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