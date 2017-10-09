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    Пентагон: Армия США должна быть готова к военному решению ситуации вокруг КНДР

    Мэттис подчеркнул, что для разрешения конфликта международное сообщество пока предпринимает дипломатические усилия

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Армия (Сухопутные силы) США должна быть готова к военному варианту урегулирования кризиса вокруг КНДР, если президент США Дональд Трамп примет такое решение. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис на военной выставке, организованной Ассоциацией Армии США (AUSA). Трансляцию его выступления вел Пентагон.

    "Армия США должна быть готова к военному варианту (урегулирования кризиса вокруг КНДР - прим. ТАСС), которым может воспользоваться при необходимости наш президент", - отметил министр обороны.

    Мэттис подчеркнул, что в данный момент международное сообщество "предпринимает усилия по дипломатическим, экономико-санкционным каналам с целью попытаться" заставить власти КНДР "свернуть с намеченного ими пути". "Что ожидает нас в будущем, ни вы, ни я не можем сказать", - подчеркнул министр.

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