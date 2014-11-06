Пентагон: армия Афганистана теряет убитыми больше солдат, чем в 2013 году

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в бою солдат афганских вооруженных сил выросло по сравнению с 2013 годом, хотя движение "Талибан" стало нападать реже. Об этом в среду на специальном брифинге заявил генерал-лейтенант Джозеф Андерсон, второй по старшинству командующий силами международной коалиции в Афганистане.

По его словам, в этом году в бою погибло уже 4634 афганских военнослужащих, в то время как в 2013 году эта цифра составила 4350 человек. Андерсон также сообщил, что с начала года бойцы движения "Талибан" провели 18 тыс. атак, а в 2013 году - 24 тыс. Однако, по мнению представителя американского командования, армия страны сама стала чаще осуществлять боевые операции, отмечает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

В минобороны США призывают афганских военных больше внимания уделять оказанию медицинской помощи раненным бойцам, причем, начиная с самого момента получения ранения.