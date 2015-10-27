Пентагон анонсировал "прямые наземные действия" в Ираке и Сирии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ США готовы предпринять "прямые наземные действия" в Ираке и Сирии против вооруженных формирований "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России), заявил во вторник министр обороны Эштон Картер, которого цитирует NBC News.

"Мы не откажемся от помощи партнерам в борьбе против ИГ в любой форме, будь то воздушные удары или прямые действия на земле", - сказал Картер, выступая перед комиссией сената по вооруженным силам.

Картер напомнил о спасательной операции на севере Ирака совместно с курдскими силами по освобождению заложников, удерживаемых ИГ. Тогда американский спецназ освободил тюрьму в Хавидже, в иракской провинции Киркук, где ИГ удерживало заложников. В результате операции были освобождены 69 человек.

Картер и Пентагон первоначально отказывались охарактеризовать спасательную операцию как наземное присутствие. Тем не менее, министр заявил на прошлой неделе, что военные ожидают "больше рейдов подобного рода".

Минобороны несколько месяцев отрицало вероятность участия американских солдат в боестолкновениях в Ираке, однако в конце прошлой недели в ответ на вопрос NBC News Картер признал, что ситуация, с которой столкнулся спецназ в Хавидже, "была все же боевой".

Изначально планировалось, что американские солдаты будут выступать в качестве прикрытия и поддержки, а основную часть должны были выполнить курдские бойцы. Однако курды столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны ИГ, и американский спецназ также был вынужден вступить в бой. Во время перестрелки спецназ потерял одного бойца убитым.

Во время слушаний во вторник сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм обвинил Пентагон в "половинчатых мерах" и добавил, что США фактически бездействуют в Сирии и не пытаются поменять политический режим Башара Асада.