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Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании

Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании Власти Китая пытаются привлечь европейские компании к размещению акций на китайских биржах.
Другие страны
19 июля 2022 г. 20:57
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании

Власти Китая пытаются привлечь европейские компании к размещению акций на китайских биржах.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, первыми кандидатами на получение листинга в стране в рамках программы взаимодействия бирж КНР с зарубежными площадками считаются компании, имеющие китайских акционеров.

Например, среди компаний, рассматривающих возможность размещения депозитарных расписок в КНР - германский производитель автопогрузчиков Kion Group AG, крупнейшим акционером которого с долей в 41% является китайская Weichai Power Co.

Программа, изначально соединившая биржи Шанхая и Лондона, со временем расширилась и в данный момент включает биржу Шэньчжэня, а также площадки Германии и Швейцарии.

Взаимодействие бирж является двусторонним, однако пока оно использовалось только китайскими компаниями для привлечения средств за рубежом, отмечает Bloomberg.

Власти КНР стремятся открыть свои финансовые рынки для зарубежного капитала. В феврале этого года они обещали смягчить правила отчетности, чтобы облегчить иностранным компаниям получение листинга на китайских биржах.

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