Партия президента Молдовы получает 52,53% голосов после обработки 99,58% протоколов

Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдовы Майю Санду, получает на выборах в парламент 52,53% голосов. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдовы Майю Санду, получает на выборах в парламент 52,53% голосов. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

После обработки 99,58% бюллетеней по итогам прошедшего накануне голосования, на втором месте ее главный соперник Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,36 %.

Кроме них избирательный порог преодолевает только региональная Партия Шора, получившая 5,78%. Обработка бюллетеней еще официально не завершена, однако, по данным комиссии, партия Санду получает большинство из 101 мандата в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство.