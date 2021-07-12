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Партия президента Молдовы получает 52,53% голосов после обработки 99,58% протоколов

Партия президента Молдовы получает 52,53% голосов после обработки 99,58% протоколов Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдовы Майю Санду, получает на выборах в парламент 52,53% голосов. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
12 июля 2021 г. 09:48
Партия президента Молдовы получает 52,53% голосов после обработки 99,58% протоколов

Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдовы Майю Санду, получает на выборах в парламент 52,53% голосов. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

После обработки 99,58% бюллетеней по итогам прошедшего накануне голосования, на втором месте ее главный соперник Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,36 %.

Кроме них избирательный порог преодолевает только региональная Партия Шора, получившая 5,78%. Обработка бюллетеней еще официально не завершена, однако, по данным комиссии, партия Санду получает большинство из 101 мандата в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство.

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Версия на азербайджанском языке Moldova prezidentinin partiyası parlament seçkilərində qalib gəlib

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