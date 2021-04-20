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Партия Меркель выдвинула кандидата на пост канцлера

Партия Меркель выдвинула кандидата на пост канцлера Правление правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель, выбрало нового кандидата в председатели Федерального правительства
Другие страны
20 апреля 2021 г. 08:38
Партия Меркель выдвинула кандидата на пост канцлера
Армин Лашет

Правление правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель, выбрало нового кандидата в председатели Федерального правительства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, "Федеральное правление ХДС 31 голосом поддержало Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры. Девять голосов отданы за Маркуса Зедера, шесть человек воздержались", — говорится в сообщении.

В 2018 году действующая глава правительства Ангела Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она также не стала выдвигать свою кандидатуру в выборах главы правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).

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