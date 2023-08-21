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Парламенты Таджикистана и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Парламенты Таджикистана и Китая подписали соглашение о сотрудничестве Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи подписали соглашение о сотрудничестве законодательных органов двух стран.
Другие страны
21 августа 2023 г. 19:55
Парламенты Таджикистана и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи подписали соглашение о сотрудничестве законодательных органов двух стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба парламента Таджикистана.

"После завершения переговоров делегаций верхней палаты парламента Таджикистана и Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР было подписано соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. Стороны выразили уверенность, что документ поспособствует укреплению тесных и доверительных межгосударственных отношений, созданию необходимых правовых условий для развития торгово-экономических связей и других направлений сотрудничества.

Собеседники обсудили взаимодействие в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, а также в рамках других региональных и международных организаций, акцентировав внимание на противодействии терроризму, транснациональной организованной преступности, киберпреступности и других аспектах. Эмомали пригласил Чжао Лэцзи посетить Таджикистан, приглашение было принято.

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