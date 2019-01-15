Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы приняла положение, согласно которому Николас Мадуро объявляется узурпатором в связи с его вступлением в должность президента после переизбрания на второй срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, такая мера означает признание всех действий Мадуро лишенными законной силы.

Ранее сообщалось о том, что Трамп рассматривает возможность признания спикера парламента Венесуэлы президентом.

10 января победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства. При этом США заявили, что не признают его полномочия, призвав к проведению нового голосования.