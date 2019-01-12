США отказались признавать власть Мадуро в Венесуэле

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Вашингтон не признают власть президента Николаса Мадуро в Венесуэле и будут использовать все меры давления на руководство этой страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Соединенные Штаты не признают незаконные претензии венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на власть. Его "выборы" в мае 2018 года во всем мире сочли несвободными, нечестными и не заслуживающими доверия", - говорится в письменном заявлении Болтона.

"Мы считаем, что незаконный режим Мадуро напрямую ответственен за безопасность всех венесуэльцев, которые громко требуют права свободно избирать своих лидеров. Мы продолжим использовать всю экономическую и дипломатическую мощь США для восстановления демократии в Венесуэле", - добавил Болтон.