Трамп рассматривает возможность признания спикера парламента Венесуэлы президентом

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность официального признания спикера парламента Венесуэлы, оппозиционного политика Хуана Гуайдо президентом этой страны вместо главы государства Николаса Мадуро, легитимность которого Вашингтон не признает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники.

Официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис отказался подтвердить данные о том, что Трамп рассматривает возможность признания оппозиционного политика президентом Венесуэлы. Однако он заявил: "США выразили свою поддержку Хуану Гуайдо, который как председатель демократически избранной Национальной Ассамблеи мужественно объявил о своих конституционных полномочиях прибегнуть к статье 233 [конституции Венесуэлы] и призвать к свободным и честным выборам".

10 января победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства. При этом США заявили, что не признают его полномочия, призвав к проведению нового голосования.