Парламент Молдовы продлил режим ЧП из-за энергокризиса

В Молдове продлили еще на 60 дней режим чрезвычайного положения, который действует с конца прошлого года из-за кризиса в энергетике.

В Молдове продлили еще на 60 дней режим чрезвычайного положения, который действует с конца прошлого года из-за кризиса в энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое постановление было принято на заседании парламента.

"Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова продлить на 60-дневный срок с 6 декабря 2022 года", - говорится в постановлении. Оно было утверждено 55 голосами проевропейской Партии действия и солидарности, констатировал председатель парламента Игорь Гросу.

Оппозиция в знак протеста бойкотировала заседание во время голосования.