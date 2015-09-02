​Парламент Ливана перенес президентские выборы

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Спикер ливанского парламента Набих Берри перенес очередное заседание по выборам президента страны на 30 сентября, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Решение о переносе было продиктовано нехваткой кворума.

Как сообщалось ранее, парламент должен был выбрать президента 2 сентября после того, как более 20 раз на заседания парламента по выборам президента являлось меньше половины депутатов.

Ливанский парламент на сегодняшний день разделен практически поровну на прозападный и просирийский блоки. Страна находится в политическом кризисе после завершения президентского срока бывшего главы государства Мишеля Сулеймана.