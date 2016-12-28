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    Парламент Кубы запретил использование имени Фиделя Кастро в общественных местах

    Парламентарии называют целью закона предотвращение развития культа личности

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Кубы одобрил закон, ограничивающий использование имени и изображения лидера кубинской революции Фиделя Кастро в общественных местах.

    Как передает Report, об этом сообщает EFE.

    Закон запрещает использование имени и изображения господина Кастро в названиях площадей, парков, улиц, проспектов, в любых видах наград и почетных титулов. Помимо этого, запрещено использовать образ Фиделя Кастро при возведении памятников. Парламентарии называют целью закона предотвращение развития культа личности.

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