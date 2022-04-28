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Парламент Канады признал геноцидом действия российской армии в Украине

Парламент Канады признал геноцидом действия российской армии в Украине Палата общин парламента Канады признала геноцидом действия российской армии в Украине.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 11:44
Парламент Канады признал геноцидом действия российской армии в Украине

Палата общин парламента Канады признала геноцидом действия российской армии в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, канадские парламентарии поддержали соответствующее заявление единогласно, заявив о том, что имеются достаточно доказательств систематических и массовых военных преступлений против человечества, совершаемых РФ.

"Военные преступления включают массовые убийства мирных жителей Украины, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, изнасилования", - сказано в заявлении.

Отметим, что ранее парламенты Латвии и Эстонии приняли заявления, в которых признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.

Кроме того, в США также не исключили, что действия России в Украине могут признать геноцидом.

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Версия на азербайджанском языке Kanada parlamenti Rusiyanın Ukraynada hərəkətlərini soyqırım kimi tanıyıb
Версия на английском языке Canadian parliament recognizes Russia's actions in Ukraine as genocide

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