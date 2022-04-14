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Нуланд: США, скорее всего, признают действия России на Украине "геноцидом"

Нуланд: США, скорее всего, признают действия России на Украине "геноцидом" США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России в Украине геноцидом.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 04:57
Нуланд: США, скорее всего, признают действия России на Украине геноцидом

США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России в Украине геноцидом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в среду заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

"Я могу спрогнозировать, что мы с высокой вероятностью в конечном счете обнаружим то, о чем говорил президент (США Джо) Байден. Потому что то, что происходит на земле - это не случайность", - сказала Нуланд в эфире телеканала CNN.

Ранее Байден назвал политику России в отношении Украины "геноцидом", но отметил, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы.

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Версия на азербайджанском языке Nuland: “ABŞ çox güman ki, Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlərini soyqırımı kimi tanıyacaq”

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