Нуланд: США, скорее всего, признают действия России на Украине "геноцидом"

США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России в Украине геноцидом.

США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России в Украине геноцидом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявила в среду заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

"Я могу спрогнозировать, что мы с высокой вероятностью в конечном счете обнаружим то, о чем говорил президент (США Джо) Байден. Потому что то, что происходит на земле - это не случайность", - сказала Нуланд в эфире телеканала CNN.

Ранее Байден назвал политику России в отношении Украины "геноцидом", но отметил, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы.