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Парламент Индии рассмотрит проект о создании национальной криптовалюты

Парламент Индии рассмотрит проект о создании национальной криптовалюты Парламент Индии в ходе открывающейся 29 ноября зимней сессии рассмотрит законопроект о создании национальной криптовалюты и запрете всех частных криптовалют в стране.
Другие страны
23 ноября 2021 г. 20:59
Парламент Индии рассмотрит проект о создании национальной криптовалюты

Парламент Индии в ходе открывающейся 29 ноября зимней сессии рассмотрит законопроект о создании национальной криптовалюты и запрете всех частных криптовалют в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в повестке заседания нижней палаты парламента.

Также на рассмотрение нижней палаты будет вынесено еще 25 законопроектов, в том числе новый закон об эмиграции и вызвавшие массовые протесты законы о сельском хозяйстве.

Нерегулируемые криптовалютные биржи и их торговля стали серьезной проблемой для правительства Индии, особенно после того, как верховный суд в марте 2020 года отменил введенный в 2018 году запрет центробанка Индии на торговлю цифровыми валютами. Ранее власти страны выразили обеспокоенность по поводу использования биткоинов в незаконной деятельности, включая отмывание денег, из-за отсутствия правил регулирования криптовалюты.

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