Парламент Франции продлил ЧП в стране до 15 июля

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Французский Сенат одобрил продление режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 июля.

Как передает Report, об этом сообщает AP.

Таким образом, эта мера может считаться принятой парламентом страны, так как ранее за продление ЧП проголосовали депутаты Нацсобрания.

Данное решение позволит силовым структурам продолжить обеспечивать безопасность граждан в усиленном режиме. В том числе на предстоящих весной президентских выборах.

Напомним, в Париже в ночь на 14 ноября 2015 года жертвами серии скоординированных терактов стали около 130 человек, более 200 получили ранения.