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    Папа римский заехал в магазин в Риме за очками

    Папа Франциск приехал в магазин очков на обычной машине и провел около 40 минут

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Туристы и жители Рима неожиданно получили возможность вблизи посмотреть на папу римского, когда глава Римско-католической церкви покинул Ватикан ради визита в оптику, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Папа Франциск приехал в магазин очков на обычной машине и провел около 40 минут, примеряя новые оправы. В итоге он попросил, чтобы ему просто вставили новые стекла, и настоял, что сам оплатит покупку.

    "Мне не нужна новая оправа, мне просто нужно заменить стекла, я не хочу тратить много", - приводят СМИ слова папы.

    Владелец магазина Алессандро Спициа и раньше изготавливал очки для папы, однако обычно сам доставлял их в Ватикан. По его словам, он понятия не имел, что к нему может зайти понтифик.

    Франциск, известный своей скромностью, сделал заботу о бедных и нестяжание главным девизом своего пребывания во главе Римско-католической церкви. Он неоднократно жертвовал свои личные вещи на благотворительность.

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