Папа Римский проведет встречу с Фиделем Кастро

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск проведет встречу с лидером кубинской революции Фиделем Кастро в ходе своего визита на Кубу. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили источники в Ватикане.

По данным издания Vatican Insider, инициатива встречи исходила от святого престола, и была одобрена кубинскими властями.

Папа Римский прибывает на остров Свободы вечером 19 сентября. В этот день, помимо официальной церемонии встречи, у него не запланировано никаких мероприятий, поэтому источники издания не исключают, что встреча может состояться именно в день прибытия, однако в официальную программу она может быть не включена.

20 сентября понтифик совершит мессу на площади Революции в Гаване, после чего встретится с кубинским лидером Раулем Кастро. Также Франциск посетит города Ольгин и Сантьяго-де-Куба. Визит на Кубу продлится до 22 сентября, после чего папа римский вылетит в США.

Фидель Кастро впервые встретился с главой святого престола в 1996 году, когда был принят в Ватикане папой Иоанном Павлом Вторым. В 1998 году Иоанн Павел Второй посетил с визитом остров, а в 2012 году папа Бенедикт Шестнадцатый также встречался с Кастро-старшим на Кубе.