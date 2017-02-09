Папа Римский признал факт существования коррупции в Ватикане

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск признал факт существования коррупции в Ватикане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из записи неформальной беседы понтифика с руководителями крупнейших католических монашеских орденов, которая опубликована в февральском юбилейном номере журнала иезуитов La Civiltà cattolica.

"Коррупция в Ватикане есть. Но я спокоен. Если возникает проблема, то я пишу записку святому Иосифу и кладу ее под статуэтку, которая стоит у меня в комнате. Это статуя спящего святого Иосифа. Так что теперь он спит на матраце из записок! Поэтому сплю я хорошо – это милость Божия", — заявил Франциск в ходе встречи.

Говоря о финансовых злоупотреблениях, папа Римский подчеркнул: "Господь очень хочет, чтобы монахи были бедными. Когда они не такие, Господь посылает эконома, который ведет (религиозный) институт к краху!"