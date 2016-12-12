Паоло Джентилони объявил состав правительства Италии

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Паоло Джентилони, получивший от президента Италии Серджо Маттареллы премьерский мандат после отставки Маттео Ренци, объявил в понедельник состав своего кабинета. Церемония приведения к присяге в президентском Квиринальском дворце состоится в 20:00 (23:00 по Баку).

Как передает Report, об этом сообщил глава президентской канцелярии Уго Дзампетти.

Бывший министр внутренних дел Анджелино Альфано перейдет в МИД. Его место займет Марко Миннити, специалист по борьбе с терроризмом.

Ряд министров правительства Ренци, как и ожидалось, сохранили свои посты. Это - министр экономики и финансов Пьер Карло Падоан, министр экономического развития Карло Календа, обороны Роберта Пинотти, юстиции Андреа Орландо, сельского хозяйства, продовольственной политики и лесного хозяйства Маурицио Мартина, здравоохранения Беатриче Лоренцин, министр транспорта и по инфраструктурам Грациано Дельрио, министр культуры Дарио Франческини.

Из новых имен - сенатор Анна Финоккьяро, которая стала министром без портфеля по отношениям с парламентом. Валерия Фидели возглавит Министерство образования. Появились и новые министерства - например, по территориальному единству и делам юга. Его возглавит бывший статс-секретарь Совмина Клаудио Де Винченти. Обновился и министр (без портфеля) спорта Лука Лотти.

Самая главная интрига заключалась в том, найдется ли в новой команде место Элене Марии Боски, ближайшей соратнице Ренци, которая являлась разработчиком конституционной реформы. Именно эта инициатива, поддержанная лично Ренци, была отклонена на референдуме 4 декабря, что и послужило поводом для его отставки. Джентилони назначил Боски специальным статс-секретарем, координатором при Совмине.

Как объявил Джентилони, во вторник или в среду правительство вынесет в парламенте вопрос о доверии.