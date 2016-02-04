Пан Ги Мун: Правительства не должны пренебрегать правами своих граждан

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Суверенитет страны не может быть стеной, за которой правительства пренебрегают правами своих граждан, заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глава всемирной организации признал, что мир столкнулся с кризисом в области защиты. Он отметил, что было сделано недостаточно для того, чтобы предотвратить "ужасы Камбоджи, Руанды и Сребреницы".

"Часто усилия по реагированию на ситуацию с правами человека в отдельной стране сталкиваются с утверждением, что подобные дискуссии нарушают статью 2.7 Устава ООН о вмешательстве во внутренние дела", — сказал Генсек, выступая в Кембриджском университете. "Однако никогда не подразумевалось, что суверенитет будет барьером, за которым правительство свободно может плохо обращаться со своими гражданами", — подчеркнул он.

Нарушения прав человека являются одной из основных причин, по которой люди бегут из своих стран, и которые приводят к нестабильности. Такие действия, по словам генсека, влияют на авторитет правительства в глазах народа, "таким образом, ослабляя суверенитет государства".

По словам Пан Ги Муна, государства несут основную ответственность по защите их людей от геноцида и других серьезных нарушений прав человека. "Некоторые страны выразили возражения относительно этого принципа, принятого мировыми лидерами в 2005 году. Некоторые видят в этом лицензию на военное вторжение сильных держав в малые страны", — сказал генсек.