Пан Ги Мун обсудил с главой МИД Украины возможность отправки миротворцев в Донбасс

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили возможность отправки миротворческой миссии на юго-восток Украины. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

«Касаясь возможности миротворческой миссии на востоке Украины, генеральный секретарь информировал министра иностранных дел, что ООН будет руководствоваться любым решением, которое примет по этому вопросу Совет Безопасности», - заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.