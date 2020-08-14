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Палестина отозвала посла из ОАЭ

Палестина отозвала посла из ОАЭ Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики объявил об отзыве палестинского посла из Объединенных Арабских Эмиратов из-за нормализации отношений ОАЭ с Израилем.
Другие страны
14 августа 2020 г. 00:45
Палестина отозвала посла из ОАЭ

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики объявил об отзыве палестинского посла из Объединенных Арабских Эмиратов из-за нормализации отношений ОАЭ с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД.

"На основе указа президента Палестины Махмуда Аббаса Палестина немедленно отзывает своего посла из ОАЭ из-за трехстороннего заявления США, Израиля и ОАЭ о нормализации отношений", - говорится в заявлении главы МИД Палестины Рияда аль-Малики, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

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