Палестина отозвала посла из ОАЭ

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики объявил об отзыве палестинского посла из Объединенных Арабских Эмиратов из-за нормализации отношений ОАЭ с Израилем.

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики объявил об отзыве палестинского посла из Объединенных Арабских Эмиратов из-за нормализации отношений ОАЭ с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД.

"На основе указа президента Палестины Махмуда Аббаса Палестина немедленно отзывает своего посла из ОАЭ из-за трехстороннего заявления США, Израиля и ОАЭ о нормализации отношений", - говорится в заявлении главы МИД Палестины Рияда аль-Малики, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.