Палестина официально стала членом Интерпола

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Государство Палестина официально стало членом Интерпола.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такое решение принято на Генассамблее этой организации в Пекине.

Палестина добилась успеха с третьей попытки. До этого её запросы отклонялись.

В Израиле выступали резко против такого шага. Власти еврейского государства опасаются, что теперь в Палестине смогут выписывать ордера на арест израильских политиков, в руки палестинских экстремистов попадёт разного рода секретная информация.

Вместе с Палестиной в Интерпол приняли Соломоновы острова.