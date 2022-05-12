Палата представителей США одобрила санкции против России

Палата представителей США приняла законопроект о соблюдении американскими финансовыми институтами санкций против России и Беларуси.
Как передает Report со ссылкой на
Законопроект еще предстоит рассмотреть Сенату. В случае одобрения верхней палатой она будет направлена президенту на подпись.
В более ранней пояснительной записке к законопроекту говорится, что санкции Вашингтона против России и Беларуси обычно требуют их соблюдения "американскими физическими и юридическими лицами". Однако существует неопределенность в отношении того, в какой степени зарубежные филиалы финансовых учреждений США должны их соблюдать.
Законопроект призван внести ясность в вопрос и обеспечить соблюдение всеми компонентами финансовых институтов США соответствующих санкций в отношении России и Беларуси.