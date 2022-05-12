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Палата представителей США одобрила санкции против России

Палата представителей США одобрила санкции против России Палата представителей США приняла законопроект о соблюдении американскими финансовыми институтами санкций против России и Беларуси.
Другие страны
12 мая 2022 г. 04:18
Палата представителей США одобрила санкции против России

Палата представителей США приняла законопроект о соблюдении американскими финансовыми институтами санкций против России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на C-SPAN, в ходе голосования инициативу поддержали 418 конгрессменов, двое проголосовали против.

Законопроект еще предстоит рассмотреть Сенату. В случае одобрения верхней палатой она будет направлена ​​президенту на подпись.

В более ранней пояснительной записке к законопроекту говорится, что санкции Вашингтона против России и Беларуси обычно требуют их соблюдения "американскими физическими и юридическими лицами". Однако существует неопределенность в отношении того, в какой степени зарубежные филиалы финансовых учреждений США должны их соблюдать.

Законопроект призван внести ясность в вопрос и обеспечить соблюдение всеми компонентами финансовых институтов США соответствующих санкций в отношении России и Беларуси.

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