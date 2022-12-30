Палата представителей Конгресса США опубликовала налоговые декларации экс-президента Трампа

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США опубликовал налоговые декларации предыдущего американского президента Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год, которые Минфин ранее передал законодателям.

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США опубликовал налоговые декларации предыдущего американского президента Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год, которые Минфин ранее передал законодателям.

Как передает Report , документы размещены на сайте комитета в рамках обзора работы Службы внутренних доходов (СВД) США, выполняющей функции федерального налогового ведомства.

"В течение четырех лет комитет проверял, как СВД применяет федеральные налоговые законы в отношении президента и обеспечивает их соблюдение", - говорится в заявлении председателя комитета Ричарда Нила.

Комитет опубликовал сотни страниц документов. Часть приведенных в них данных цензурирована. Согласно оценке газеты "Вашингтон пост", декларации свидетельствуют о том, что "Трамп за шесть лет, четыре из которых он был президентом, платил мало налогов, если вообще платил их".