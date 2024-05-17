В Латвии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала двух жителей республики по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Delfi.
По его информации, подозреваемые были задержаны 13 мая. Как утверждает портал со ссылкой на данные СГБ, они собирали не подлежащую разглашению информацию для передачи другому государству или иностранной организации.
Спецслужба утверждает, что эти сведения касались других подозреваемых в шпионаже жителей Латвии, заключенных под стражу.