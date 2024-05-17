В Латвии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России

В Латвии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала двух жителей республики по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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