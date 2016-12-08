Пакистан отверг вероятность захвата территорий страны ИГ

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Захват "Исламским государством" (ИГ) территорий Пакистана невозможен, страна усиливает меры пограничного контроля.

Как передает Report, об этом в интервью РИА "Новости" заявила замглавы МИД Пакистана Тасним Аслам.

"Это невозможно", - сказала она, отвечая на вопрос о вероятности захвате ИГ территорий Пакистана.

Аслам пояснила, что в Пакистане введён усиленный пограничный контроль.

"Мы стараемся регулировать трафик перемещения людей. Мы не хотим останавливать афганцев, которые пытаются приехать в Пакистан. Но мы также не хотим, чтобы террористы проникали под видом обычных афганцев в Пакистан. Так что сейчас мы занимаемся строительством блокпостов даже в тех областях, которые не регулируются (договором между странами - ред.). Например, горные перешейки. Там у нас будут посты, на которых будут отслеживаться перемещения. Мы сейчас находимся в процессе их строительства", - сообщила замминистра.