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    Пакистан отверг вероятность захвата территорий страны ИГ

    МИД: В Пакистане введён усиленный пограничный контроль

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Захват "Исламским государством" (ИГ) территорий Пакистана невозможен, страна усиливает меры пограничного контроля.

    Как передает Report, об этом в интервью РИА "Новости" заявила замглавы МИД Пакистана Тасним Аслам.

    "Это невозможно", - сказала она, отвечая на вопрос о вероятности захвате ИГ территорий Пакистана.

    Аслам пояснила, что в Пакистане введён усиленный пограничный контроль.

    "Мы стараемся регулировать трафик перемещения людей. Мы не хотим останавливать афганцев, которые пытаются приехать в Пакистан. Но мы также не хотим, чтобы террористы проникали под видом обычных афганцев в Пакистан. Так что сейчас мы занимаемся строительством блокпостов даже в тех областях, которые не регулируются (договором между странами - ред.). Например, горные перешейки. Там у нас будут посты, на которых будут отслеживаться перемещения. Мы сейчас находимся в процессе их строительства", - сообщила замминистра.

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