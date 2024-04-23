Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции

Для предпринимателей, осуществляющих деятельность на искусственных земельных участках, которые будут созданы в Каспийском море, могут быть предоставлены преференции.

Для предпринимателей, осуществляющих деятельность на искусственных земельных участках, которые будут созданы в Каспийском море, могут быть предоставлены преференции.

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Считаю верным предложение о предоставлении преференций бизнесменам для симулирования экономической деятельности на этих земельных участках", - сказал депутат.

Т.Миркишили отметил, что в этих целях предпринимателей можно было бы освободить от ряда налогов и применить другие преференции.