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Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции

Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции Для предпринимателей, осуществляющих деятельность на искусственных земельных участках, которые будут созданы в Каспийском море, могут быть предоставлены преференции.
Бизнес
23 апреля 2024 г. 13:08
Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции

Для предпринимателей, осуществляющих деятельность на искусственных земельных участках, которые будут созданы в Каспийском море, могут быть предоставлены преференции.

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Считаю верным предложение о предоставлении преференций бизнесменам для симулирования экономической деятельности на этих земельных участках", - сказал депутат.

Т.Миркишили отметил, что в этих целях предпринимателей можно было бы освободить от ряда налогов и применить другие преференции.

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